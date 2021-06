Eerste vaatje haring is voor GGD • Veiligheidsberaad: EK-kijken op terras moet kunnen

Als Nederland op 26 juni grotendeels van het slot gaat, is het wat het Veiligheidsberaad betreft mogelijk om op kleine tv-schermen op horecaterrassen EK-wedstrijden te kijken. Dat zegt voorzitter Bruls, die gisteravond met de voorzitters van de veiligheidsregio's bijeen was voor een coronaoverleg. Evenementen waarbij met grote schermen voetbal kan worden gekeken in de open ruimte vindt hij met het huidige maatregelenpakket nog niet kunnen.

Of de eerdere versoepelingen er inderdaad inzitten, zei Bruls niet. "We hebben minister Grapperhaus wel meegegeven, in zijn algemeenheid: als er geen virologische reden meer is waarom je beperkende maatregelen aan de samenleving oplegt, dan moet je daar acuut mee stoppen", aldus Bruls. "Je moet geen maatregelen in de lucht blijven houden als daar geen goede argumenten voor zijn. En die argumenten kunnen alleen liggen in de gezondheidssfeer."

Bruls, naast voorzitter van het Veiligheidsberaad ook burgemeester van Nijmegen, zegt te begrijpen dat de horeca nog meer versoepelingen wil. "Maar we zijn al behoorlijk aan het versnellen. Tot een paar weken geleden zouden ze pas op 21 juli de laatste versoepelingen tegemoetzien."