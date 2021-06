'Capaciteit Testen voor toegang grotendeels onbenut' • Ook prikafspraak voor mensen uit 1996

Israël schrapt de mondkapjesplicht op vrijwel alle plekken. Alleen vliegtuigpassagiers, mensen die in quarantaine gaan en ongevaccineerde bezoekers of medewerkers in de zorg moeten nog een mondkapje dragen, meldt Times of Israël.

In Israël is meer dan 60 procent van de bevolking al gevaccineerd. Sinds zondag kunnen ook kinderen van 12 tot 15 jaar oud zich laten inenten. Sinds het begin van de vaccinatiecampagne is het aantal besmettingen fors gedaald. In januari waren er dagelijks zo'n 8000 positieve coronatests, tegenover tussen de 10 en 20 afgelopen week.