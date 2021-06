'Capaciteit Testen voor toegang grotendeels onbenut' • Nog 250 coronapatiënten op IC

De afgelopen week zijn er 38 procent minder besmettingen gemeld, blijkt uit het weekoverzicht van het RIVM. Het aantal positieve testen per 100.000 Nederlanders daalde in een week tijd van 84 naar 53. Ter vergelijking: eind april was er in de leeftijdsgroep 18-24 nog sprake van 500 besmettingen op de 100.000.

De voorbije zeven dagen waren er 8981 positieve testen, tegen 14.397 in de week daarvoor. Het percentage van alle testen dat positief uitviel daalde ook: van 7,2 naar 5,3 procent. Als dit percentage onder de 5 zakt, heeft een land de epidemie volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO redelijk onder controle.

Weer gunstige coronacijfers: nog geen 9000 positieve testen in een week