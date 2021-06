'Een voorhoede met Mbappé, Benzema en Griezmann, daar kijkt men naar uit'

Zes jaar lang was hij persona non grata bij de Franse nationale ploeg. Toch viel in aanloop naar elk toernooi en bijna iedere wedstrijd van 'Les Bleus' zijn naam: Karim Benzema. Hij had de hoop op een rentree al bijna opgegeven, maar tot ieders (en zeker ook zijn eigen) verbazing is Benzema er tóch bij dit EK. Het maakt Frankrijk dit toernooi nóg meer favoriet dan het als regerend wereldkampioen al was.

De relatie tussen Benzema en bondscoach Didier Deschamps is als een koppel dat na een onmogelijk te herstellen vechtscheiding, na jaren zonder enig contact, ineens weer bij elkaar komt. Want het was heel lang absoluut uitgesloten dat de breuk tussen Benzema en Deschamps nog hersteld kon worden. Daarvoor was er te veel gebeurd.

De veelbesproken 'sekstape-affaire' in 2015, Benzema zou mogelijk betrokken zijn geweest bij het afpersen van mede-international Mathieu Valbuena, was het begin van de ellende. Die zaak loopt overigens nog altijd. Benzema moet in oktober voor de Franse rechter verschijnen waarbij hem een gevangenisstraf boven het hoofd hangt.

Benzema beticht Deschamps van racisme

De affaire kostte Benzema zijn plek voor het EK van 2016 in eigen land. In aanloop naar dat toernooi verergerde het conflict met Deschamps door een interview dat de spits gaf aan de Spaanse krant Marca. Daarin zei Benzema dat Deschamps bij zijn keuze om hem thuis te laten "was gezwicht voor een racistisch deel van Frankrijk."

Met die beschuldiging trapte Benzema Deschamps op zijn ziel. Door de naam van Benzema kon, zolang Deschamps bondscoach was, een streep. Zonder de sterspeler van Real Madrid haalde Frankrijk vervolgens de EK-finale (1-0 verlies tegen Portugal) en werd twee jaar later de wereldtitel veroverd.

Sportief gezien werd Benzema dus niet gemist. Maar over de spitspositie bij de Fransen bleven twijfels bij de buitenwacht. Oliver Giroud maakte als spits immers geen enkel doelpunt op het gewonnen WK. En bij Chelsea kwam Giroud onder Thomas Tuchel nauwelijks meer aan spelen toe het afgelopen half jaar.