Nederlandse aardbei valt in de smaak, vorig jaar recordhoeveelheid geteeld

Wat ook opvalt: de export van de Hollandse zomerkoninkjes - zoals de aardbei ook wel liefkozend wordt genoemd - is de afgelopen jaren nauwelijks gestegen. "Dat betekent dat wij die extra aardbeien vooral zelf opeten", zegt Wilco van den Berg, marktspecialist van brancheorganisatie GroentenFruit Huis. "Alleen al in de afgelopen drie jaar is de consumptie in Nederland met een derde gestegen tot 45 miljoen kilo."

Nederlandse aardbeien zijn in trek. Sinds 2010 is de productie in ons land bijna verdubbeld, tot een record van 78 miljoen kilo vorig jaar. Die stijging komt vooral doordat er steeds meer aardbeien worden geteeld in kassen en in plastic tunnels.

Vroeger kochten we vooral in de maanden juni, juli en augustus aardbeien, maar door de aardbeien uit de kas staan de bakjes Nederlandse aardbeien tegenwoordig al in april en mei in het schap van de supermarkt en is het Nederlandse aardbeienseizoen verlengd tot in de herfst.

Vollegronds-aardbei verdwijnt

De 'ouderwetse' aardbei van de volle grond zal langzaam verdwijnen, denkt ook teler Jan van Meer uit Breda: "Het is natuurlijk hartstikke arbeidsintensief, aardbeien plukken op je knieën. Maar dan ook nog eens het feit dat de kwaliteit gewoon minder is. Regen, hagel, windschade: kan allemaal, hè. In de kas en in de tunnel is de kwaliteit beter gewaarborgd. En supermarkten belonen dat ook met een financieel extraatje."

Ook 'op je knietjes' heeft zijn langste tijd wel gehad. Van Meer gaat volgend jaar standaards bouwen, waardoor de planten hoger komen. "En kunnen we straks staand plukken. Dat is minder belastend."