Telefoonstoring politienummer 0900-8844 verholpen, wel problemen bij Wegenwacht

De telefoonstoring bij de politie is verholpen. Het algemene nummer 0900-8844 is nu weer overal bereikbaar, meldt de politie.

Aan het begin van de nacht ontstonden de problemen bij de politiekorpsen Rotterdam, Utrecht, Flevoland en Gooi en Vechtstreek.

Na een paar uur was de storing bij de politie Utrecht, Flevoland en Gooi en Vechtstreek weer opgelost. In Rotterdam was de politie pas rond 07.30 uur weer bereikbaar op het algemene nummer. Het alarmnummer 112 is wel steeds bereikbaar geweest.

De Wegenwacht is door een telefoonstoring nog steeds moeilijk bereikbaar. Daardoor kan niet iedereen met pech telefonisch goed geholpen worden, meldt de ANWB. Pechgevallen kunnen wel via de app worden gemeld.