Excuses Congreslid na vergelijking Holocaust met coronamaatregelen

Het Amerikaanse Congreslid Marjorie Taylor Greene heeft excuses aangeboden voor een vergelijking die ze recent maakte tussen het dragen van mondkapjes en de Holocaust. "Het is geen vergelijking en die zal er ook nooit zijn", sprak ze na een bezoek aan het Holocaust Memorial Museum in Washington.

De Republikeinse afgevaardigde uit Georgia trok de vergelijking drie weken geleden in een podcast. Maatregelen die door de Democraten waren genomen in het Huis waren volgens haar vergelijkbaar met "een tijd en geschiedenis waarin mensen werden gedwongen om een gele ster te dragen". Die mensen werden "in treinen gestopt en naar gaskamers in Nazi-Duitsland vervoerd". "Dit is het precies het type misbruik waar Nancy Pelosi (de Democratische voorzitter van het Huis) over spreekt."

Greenes uitspraken vielen slecht bij zowel Democraten als Republikeinen. "Ik heb een fout gemaakt en het zit me nu al een paar weken dwars", sprak ze na haar museumbezoek. "Er zijn woorden die ik heb gezegd en opmerkingen waarvan ik weet dat ze beledigend zijn, en daarvoor wil ik mijn excuses aanbieden."