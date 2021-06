Justitie VS na onthullingen: data Congresleden beter beschermen

Het Amerikaanse ministerie van Justitie scherpt zijn eigen regels aan voor het verkrijgen van informatie over Congresleden. Minister Garland benadrukte bij de bekendmaking het belang van de rechtsstaat en de scheiding der machten. Politieke belangen mogen geen rol spelen bij juridische onderzoeken, aldus Garland.

De bekendmaking volgt op onthullingen in Amerikaanse media dat de regering-Trump in 2018 communicatiedata heeft opgevraagd van prominente Democratische Congresleden.

De juridische commissie van het Huis van Afgevaardigden heeft een onderzoek aangekondigd naar het opvragen van de data destijds. Ook het ministerie van Justitie zelf is een onderzoek gestart. Democraten willen ook dat twee ministers van Justitie onder Trump, William Barr en Jeff Sessions, komen getuigen over de zaak. De Republikeinse leider in het Huis Mitch McConnell reageerde daarop fel en sprak van een politieke "heksenjacht in wording".

Onder anderen het prominente Congreslid Adam Schiff zou destijds doelwit zijn geweest. Hij is momenteel de voorzitter van de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden. Het ministerie van Justitie zou de data in 2018 hebben opgeëist bij Apple, in een poging te achterhalen wie er gelekt had over het Rusland-onderzoek tegen de toenmalige president. Ook van journalisten werden gegevens opgevraagd. Apple zegt dat het niet wist waar de data voor nodig waren. Er zouden geen foto's, e-mails of berichten zijn overgedragen, maar alleen grove data.

Volgens Apple werd toentertijd een verzoek gedaan om informatie over 73 telefoonnummers en 36 e-mailadressen. Het bedrijf moest het naar eigen zeggen geheimhouden.