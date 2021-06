Argentinië begint veelbesproken Copa América met gelijkspel tegen Chili (1-1)

Argentinië is de Copa América begonnen met een gelijkspel tegen Chili. In het Estádio Olímpico Nilton Santos in Rio de Janeiro eindigde het duel in groep A in 1-1.

Tien dagen geleden speelden beide ploegen ook al gelijk. Toen werd in het WK-kwalificatieduel in Santiago del Estero dezelfde eindstand op het bord gezet.

De beste kansen in de beginfase van de wedstrijd waren besteed aan de Argentijnen. Na gemiste schoten van Lionel Messi en Lautaro Martínez bezorgde Nico González Chili-keeper Claudio Bravo in korte tijd drie keer grote schrik.

Eerst dwong hij de doelman van Real Betis tot een redding op een lage schuiver, Bravo verwerkte het schot tot een hoekschop. Uit de toegekende corner mocht González wederom het doel onder vuur nemen, dit keer kopte hij rakelings over.

Weer een paar minuten later ging hij alleen op Bravo af, maar weer lag de doelman goed in de weg.

Net als in het WK-kwalificatieduel brak Lionel Messi de ban voor de Argentijnen. Na iets meer dan een half uur spelen legde hij aan voor een vrije trap net buiten de zestien. Met een fraai gekruld schot verschalkte hij Bravo.