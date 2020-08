Protesten tegen Netayanhu worden grimmiger, opnieuw duizenden de straat op

De Israëlische president Rivlin maakt zich grote zorgen over de onrust. "Als dit klimaat zo blijft", zei Rivlin, "dan zou het wel eens kunnen dat er een politieke moord gepleegd wordt." Hij maakte een vergelijking met de situatie in 1995, die uitmondde in de moord op premier Rabin.

Vooraf zei de politie geen geweld te tolereren. In heel Israël zijn honderden politiemensen ingezet, onder wie undercoveragenten. Dat is niet voor niets, zegt correspondent Ties Brock. "De afgelopen week zijn er een paar incidenten geweest waarbij extreemrechtse hooligans het gemunt hadden op anti-Netanyahu-demonstranten. Daarbij zijn ook mensen gewond geraakt."

Epicentrum van het protest is net als afgelopen weken de ambtswoning van de regeringsleider, in Jeruzalem. In de kustplaats Caesarea staan honderden demonstranten bij het privéverblijf van de regeringsleider. Daarnaast zijn er op andere plaatsen in het land kleinere betogingen.

In Israël wordt opnieuw door duizenden mensen gedemonstreerd tegen de regering. De betogers zijn ontevreden over de manier waarop de coronacrisis wordt aangepakt en vinden dat premier Netanyahu moet aftreden vanwege de corruptiezaak waarin hij is verwikkeld.

Netanyahu is het mikpunt van de woede, omdat het aantal coronagevallen is opgelaaid nadat het virus eerder met succes de kop in leek gedrukt.

Eind mei werd besloten om de economie in een keer vrijwel helemaal open te gooien. Ga erop uit en geniet ervan, zei de premier eind mei in een televisietoespraak. Dat deden de Israëliërs, en het gevolg was dat het aantal besmettingen in rap tempo opliep.

Netanyahu leek zich wel iets aan te trekken van de kritiek op zijn beleid. Zo werd onlangs een 'coronatsaar' ingesteld, die de strijd tegen het virus moet gaan coördineren. Voor de demonstranten is dat allemaal niet genoeg.

Nieuwe verkiezingen

De werkloosheid is gestegen tot boven de 20 procent en de economie staat er beroerd voor. Geld uit de coronasteunpakketten laat, onder meer door bureaucratie, op zich wachten. De premier zelf schreef afgelopen week op Facebook dat "het geld onderweg is". "We zullen naar alle Israëliërs blijven omzien en komen snel met meer plannen."

Ook in eigen gelederen lukt het Netanyahu niet om de boel bij elkaar te houden. "Het rommelt binnen de regering", zegt Ties Brock, "en dat is ook de reden dat wordt gesproken over nieuwe verkiezingen. Dat zou de vierde keer zijn binnen twee jaar en veel mensen hebben geen zin in nog meer politieke onrust."

De populariteit van de 70-jarige premier is als gevolg van de onvrede flink afgenomen. In april had nog 57,5 procent vertrouwen in Netanyahu's aanpak van de coronacrisis, halverwege juli was dat volgens de peiling van het Israël Democratie Instituut gedaald naar 29,5 procent.