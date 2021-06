Na Noorwegen hakt Wiegman laatste knopen door: 'Zit nu meer spanning op'

Eén kans, één oefenwedstrijd hebben de twijfelgevallen bij de Oranjevrouwen nog om een plekje in de olympische selectie af te dwingen. "We zijn er voor een groot deel wel uit, maar de laatste knopen hakken we morgen na de wedstrijd tegen Noorwegen door", aldus bondscoach Sarina Wiegman. Wiegman mag vooralsnog 18 spelers naar Tokio meenemen. Vooralsnog, omdat het Internationaal Olympisch Comité is gevraagd dat aantal te vergroten naar 22. Zoals de EK-selectie van de mannen uit 26 in plaats van de normale 23 spelers bestaat. "Dat is een verzoek van een aantal landen, die de krachten hebben gebundeld", aldus Wiegman. De landen hopen op coulance vanwege corona en het risico dat door een besmetting in de selectie plots meerdere spelers wegvallen. "De FIFA staat daar achter, het is nu wachten op het IOC."

Quote Het is natuurlijk wel een verschil of Martens, Miedema en Roord spelen of niet. bondscoach Sarina Wiegman

Of het nou 18 of 22 wordt, achter de naam van Lieke Martens staat sowieso een vinkje. De sterspeelster kende een droomseizoen op clubniveau, met het winnen van de Spaanse landstitel, Spaanse beker én de Champions League met Barcelona. "Het seizoen was fantastisch, nu heb ik heel veel zin in deze zomer." "Sommige namen kan je wel invullen", erkent Martens. Om de overige plekken in de olympische selectie wordt volop gestreden. "Deze laatste periode merk je wel dat er wat meer spanning op zit." Wiegman wilde veel spelers in actie zien, zo kregen Katja Snoeijs en Renate Jansen een kans tegen Italië op de plekken van Vivianne Miedema en Martens. Dat was geen onverdeeld succes, Oranje ging in Ferrara met 1-0 onderuit en speelde slecht.

Lieke Martens is wel zeker van haar plaats in de olympische selectie - ANP

Hoort erbij, weet Wiegman. "Het is natuurlijk wel een verschil of Lieke Martens, Vivianne Miedema en Jill Roord spelen of niet. Het was een heel onnodig verlies, we speelden onder ons niveau, maar je moet het wel in het perspectief zien van de voorbereiding op de Olympische Spelen." Twee maanden geleden werd ook al kansloos van Spanje verloren - Wiegman: "Die waren absoluut beter dan wij" - en het treffen met Noorwegen belooft wederom geen makkie te worden. Van de laatste vier onderlinge ontmoetingen werden er twee gewonnen en twee verloren. Wiegman: "Dat is topvoetbal. Zij zijn goed, wij zijn goed. Dan kan je winnen en verliezen." We gaan zien wat het dit keer wordt.

De Oranjevrouwen keken zondag met zijn allen naar de mannelijke collega's. Wiegman: "Er is veel gezongen, met veel volume."