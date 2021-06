Spaanse stormloop strandt op Zweedse muur, geleid door uitblinkende Olsen

Voor rust dwong Dani Olmo de Zweedse doelman Robin Olsen met een gevaarlijke kopbal tot een uitstekende redding en probeerde het met een zwabberschot van afstand. Koke schoot voorlangs en hoog over en spits Álvaro Morata miste een opgelegde kans, oog-in-oog met Olsen.

Spanje liet de bal soepel van voet tot voet gaan, had liefst 85 procent balbezit, maar miste - zoals zo vaak de laatste jaren - een genadeloze afmaker die het overwicht in doelpunten uitdrukte.

Het Spaanse veldoverwicht in Sevilla was enorm. Ook zonder aanvoerder Sergio Busquets, de meester van het één keer raken, die vanwege een positieve coronatest ontbrak.

Het was een botsing van stijlen met een hoofdletter B, het EK-groepsduel tussen Spanje en Zweden. Het fijne combinatievoetbal van de Spanjaarden tegen de bijna karikaturaal stugge Zweden, die hun defensieve speelwijze beloond zagen worden met een punt: 0-0.

De Spaanse bondscoach Luis Enrique bracht Gerard Moreno voor Olmo, die kort daarvoor nog een gevaarlijk schot in huis had. Hij bracht Mikel Oyarzabal voor Ferran Torres en Pablo Sarabia voor Morata, waardoor de thuisploeg een volledig nieuwe voorhoede op het veld had staan.

Maar zonder het gewenste resultaat. Wie er ook voorin liep bij Spanje, ze werden keer op keer gestuit door de Zweden, die de bal meestal direct weer inleverden met een lange haal naar voren.

Kans in slotminuut

Bij het ingaan van de zes minuten blessuretijd kopte Gerard Moreno van dichtbij recht op Olsen, die een uitstekende wedstrijd keepte. De Spanjaarden weigerden zich neer te leggen bij puntenverlies in hun openingswedstrijd, maar zagen de minuten wegtikken met een 0-0 stand op het bord.

Tot scheidsrechter Slavko Vincic het genoeg vond en affloot. En de Spaanse spelers en fans teleurgesteld afdropen.