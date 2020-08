Aubameyang bezorgt Arsenal ten koste van Chelsea veertiende FA Cup

Arsenal heeft voor de veertiende keer beslag gelegd op de FA Cup. Op Wembley won de ploeg in de finale van het Engelse bekertoernooi met 2-1 van Chelsea, door twee goals van Pierre-Emerick Aubameyang.

De bekerwinst betekent dubbel goed nieuws voor Arsenal, dat zich nu alsnog heeft verzekerd van Europa League-voetbal. De Londenaren, die in de competitie naast Europees voetbal grepen, maken volgend seizoen hun opwachting in de groepsfase.

Chelsea scoort al snel

Chelsea kwam het best uit de startblokken. Al na vijf minuten was het raak. Na een hakje van spits Olivier Giroud belandde de bal voor de voeten van Christian Pulisic, die voor de 1-0 tekende.

Arsenal sloeg twintig minuten later terug. Aubameyang was bezig aan een opmars richting het Chelsea-doel toen hij door César Azpilicueta in het strafschopgebied uit balans werd gebracht.

Aubameyang kreeg een penalty en ging zelf achter de bal staan. Met zijn dertiende doelpunt van 2020 bracht hij Arsenal vervolgens terug in de wedstrijd.