Tiental Polen loopt zich stuk op stugge Slowaken

Polen heeft in het eerste groepsduel op het EK voetbal een 2-1 nederlaag moeten slikken tegen Slowakije. Nadat de ploeg van vedette Robert Lewandowski in de tweede helft na 32 seconden een achterstand had goedgemaakt, luidde een rode kaart voor Grzegorz Krychowiak een onvermijdelijke nederlaag in.

In de Gazprom Arena in Sint-Petersburg had Polen in de eerste minuten de overhand tegen de stugge Slowaken, maar na een kwartiertje spelen waren de ploegen alweer in evenwicht. In een eerste helft die weinig tot de verbeelding sprak, kwam het enige hoogtepunt daarna van Robert Mak.

De vleugenaanvaller van Ferencváros speelde bij de zijlijn Kamil Józwiak en Bartosz Bereszynski uit, dribbelde de zestien in en haalde hard uit. De bal belandde op de paal, maar stuiterde via het hoofd van doelman Wojciech Szczesny toch binnen.