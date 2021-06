Italiaanse voetbalbond: verplichte EHBO-cursus voor profspelers

De Italiaanse voetbalbond wil dat alle profs uit de drie belangrijkste competities van het land een verplichte EHBO-cursus gaan volgen. Directe aanleiding is de hartstilstand van Christian Eriksen in het EK-duel met Finland van afgelopen zaterdag.

"Wat daar gebeurde, schokte ons allemaal", zei bondsvoorzitter Gabriele Gravina over het ineenzakken van Eriksen. Gravina prees het snelle handelen van de Deense aanvoerder Simon Kjaer, die Eriksen meteen in een stabiele zijligging bracht en zo voorkwam dat hij zijn tong kon inslikken.

"Ik wil graag hulde brengen aan Kjaer. Zijn handelen is cruciaal geweest, waardoor we Eriksen hopelijk in de toekomst weer op het veld kunnen zien", aldus Gravina. Zowel Eriksen als Kjaer speelt in de Italiaanse Serie A. Eriksen bij landskampioen Internazionale, Kjaer bij AC Milan.

De Italiaanse EK-selectie krijgt volgens Gravina al tijdens het trainingskamp in Florence de EHBO-cursus.