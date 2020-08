Spitfire-vliegtuig met duizenden namen dankt Britse zorgmedewerkers

Een bijzondere dankbetuiging voor zorgmedewerkers in Groot-Brittannië: een Spitfire-vliegtuigje met daarop duizenden namen van zorgmedewerkers vloog vandaag over twintig ziekenhuizen in het zuiden van het land. Onder de vleugels stond met grote letters 'Bedankt NHS'.

Met de actie wil de Aircraft Restoration Company, dat het toestel uit de Tweede Wereldoorlog onderhoudt, geld ophalen voor de National Health Service (NHS), de gratis gezondheidszorg in het land.

"Het was fantastisch. Het is mooi om te zien hoe de mensen op de grond naar je zwaaien", zegt piloot en oprichter van de Aircraft Restauration Company tegen de BBC. "De reacties van de mensen op de grond waren geweldig."