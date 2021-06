Protasevitsj verschijnt op persconferentie, experts betwijfelen verklaringen

De gevangen Wit-Russische journalist Roman Protasevitsj is verschenen op een persconferentie over de gedwongen landing van het vliegtuig van Ryanair, waar hij vorige maand uit werd gehaald. De 26-jarige regeringscriticus verklaarde dat hij zich prima voelt, meldt onder anderen NOS-correspondent Iris de Graaf.

De persconferentie, op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Minsk, was volgens de autoriteiten georganiseerd om 'het nepnieuws' rond de gedwongen landing van het Ryanair-toestel te weerleggen. Er werd opnieuw ontkend dat er sprake was van een gedwongen landing, maar dat pas werd ingegrepen na een bommelding. Naar eigen zeggen ontdekten de autoriteiten toen het vliegtuig geland was pas dat Protasevitsj aan boord zat.

Ook presenteerde het ministerie een lijst met aanklachten van delicten waaraan Protasevitsj en zijn vriendin zich schuldig zouden hebben gemaakt. Volgens De Graaf komt het erop neer dat ze beiden twaalf tot vijftien jaar cel kunnen krijgen.

Aan het eind van de persconferentie konden journalisten vragen stellen aan Protasevitsj over zijn gezondheid. Hij verklaarde dat hij zich gezond voelt en geen klachten heeft. Op de vraag of hij ook gemarteld was door de Wit-Russische politie, zei Protasevitsj dat hij "die grap" al had verwacht en dat niemand hem zelfs ook maar heeft aangeraakt. Verder zei hij dat hij geen fan is van president Loekasjenko, maar dat hij hem als mens respecteert. Ook bekende hij schuld aan het organiseren van massale demonstraties en rellen.

Volledig in tegenspraak

Van allerlei kanten wordt de persconferentie als ongeloofwaardig bestempeld. Vooral dat hij nu schuld bekent aan het organiseren van "massarellen" en zegt hoeveel respect hij heeft voor Loekasjenko, wordt niet geloofd.

Correspondent De Graaf zegt dat het media-optreden van Protasevitsj in schril contrast staat met hoe we hem de afgelopen jaren hebben gezien; als activist en kritische journalist, die vooraan stond bij de protesten en tot vorige maand nog vocht voor een vrij Wit-Rusland.

Ook het team van oppositiepoliticus Svetlana Tichanovskaja laat weten dat dit niet de Protasevitsj is die zij kennen - en dat hij ongetwijfeld onder druk is gezet. "We moeten niet vergeten dat hij een gijzelaar is van het Wit-Russische regime die nu wordt ingezet als een trofee", aldus de Wit-Russische oppositie op Twitter.