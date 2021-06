Britten stellen versoepelingen vier weken uit, zorgen over deltavariant

Zoals verwacht worden de versoepelingen van de coronamaatregelen in Engeland uitgesteld, tot 19 juli. Dat heeft premier Johnson aangekondigd op een persconferentie. Eigenlijk was het de bedoeling om aanstaande maandag al grote versoepelingen door te voeren.

De verlenging van de maatregelen werd al enige tijd verwacht. De afgelopen dagen klonken in het land veel zorgen over het stijgende aantal besmettingen met de deltavariant (de Indiase variant) van het coronavirus, die veel besmettelijker is dan de dominante alfavariant (de Britse). Vanwege de deltavariant heeft Nederland het Verenigd Koninkrijk al aangewezen als zeerhoogrisicogebied.

In zijn persconferentie schetste Johnson een beeld van ziekenhuizen en intensive cares die mede door de deltavariant snel weer vol kunnen raken. Het aantal besmettingen steeg volgens hem in de afgelopen week met 64 procent. Een stijging werd al verwacht in verband met eerdere versoepelingen, maar Johnson zegt dat het "met wat we nu weten over de meedogenloze logica van exponentiële groei" logisch is om af te remmen.

Sneller vaccineren

Volgens Johnson had hij de keuze tussen nu verder versoepelen, met het risico dat "het virus harder zou gaan lopen dan de vaccins", of iets meer tijd creëren voor de vaccinatiecampagne. Hij heeft voor dat laatste gekozen. Op 28 juni wordt de situatie opnieuw bekeken, maar de verwachting is niet dat de versoepelingen dan naar voren worden gehaald.

De Britse regering denkt dat er niet meer nodig is dan vier weken extra. "Door nu voorzichtig te zijn, hebben we vier weken de tijd om vele duizenden levens te redden door miljoenen mensen te vaccineren", aldus Johnson. "Het is nu tijd om van de versnelling af te gaan."

Om over vier weken wel klaar te zijn voor versoepelingen, versnelt de Britse premier de vaccinatiecampagne. Per 19 juli moeten nu alle volwassenen in het land een eerste coronaprik gehad hebben. 66 procent moet dan volledig gevaccineerd zijn. 40-plussers krijgen bovendien sneller dan gepland hun tweede prik na hun eerste.

Vaccins effectief tegen deltavariant

Kort voor Johnsons persconferentie hadden de Britse gezondheidsautoriteiten overigens positief nieuws over de strijd tegen de deltavariant. De vaccins van Pfizer en AstraZeneca bieden na twee prikken volgens de laatste cijfers respectievelijk 96 en 92 procent bescherming tegen de variant, wat vergelijkbaar is met de bescherming die de prikken bieden tegen de alfavariant.

"Dit zijn zeer belangrijke bevindingen die bevestigen dat de vaccins een aanzienlijke bescherming bieden tegen ziekenhuisopname door de deltavariant", aldus Mary Ramsay, hoofd immunisatie bij Public Health England.