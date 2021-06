Verdachte van neersteken hardloopster stak mogelijk meer vrouwen

Een 50-jarige man die wordt verdacht van het neersteken van een hardloopster in Eindhoven, heeft mogelijk meer vrouwen gestoken. Dat vermoedt het Openbaar Ministerie.

Shire A. zou in maart een 33-jarige vrouw tijdens het hardlopen zonder enige aanleiding in haar rug hebben gestoken. Het slachtoffer raakte zwaargewond, meldt Omroep Brabant. De politie verspreidde een dag na het incident een foto van de verdachte. Dat leidde een paar uur later tot zijn aanhouding.

De officier van justitie zei vandaag in de rechtbank dat op 7 en 20 januari in Eindhoven twee andere vrouwen op een soortgelijke manier zijn gestoken. Het OM wil daarom een bewegingsexpert laten kijken naar de onduidelijke beelden van het laatste incident.

Een woordvoerder van het OM bevestigt dat er een vermoeden is dat de verdachte betrokken is bij een andere, soortgelijke zaak. "Er wordt nog nader onderzoek naar die zaak gedaan om te kijken of dit klopt", aldus de woordvoerder.