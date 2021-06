Federer is terug op gras, maar nog ver verwijderd van Wimbledon-vorm

Roger Federer heeft Wimbledon weer eens met rood omcirkeld op zijn kalender. Over twee weken gaat de 39-jarige Zwitser - na een lange periode vol blessureleed - daar op jacht naar zijn 21ste grandslamtitel.

Hij begon zijn geliefde grasseizoen vandaag bij het ATP-toernooi in het Duitse Halle met winst op de 27-jarige Ilja Ivasjka uit Wit-Rusland. Het was geen makkelijke overwinning: 7-6 (4), 7-5. Federer sloeg pas op zijn vierde matchpoint toe.

Federer heeft al twee jaar niet meer op gras gespeeld. De laatste keer was in 2019, in de finale van Wimbledon tegen Novak Djokovic.

De Zwitser is in 2020 twee keer geopereerd aan zijn knie en speelde veertien maanden geen wedstrijd. Hij maakte in maart zijn rentree. Op Roland Garros trok Federer zich onlangs terug uit de achtste finales om zich te sparen voor Wimbledon.