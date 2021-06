Strijd om handhavers in Almere, gemeenten lokken ze met beter salaris

In Almere zijn de afgelopen anderhalf jaar vijftien van de veertig handhavers die op straat lopen, vertrokken. Ze hebben volgens de gemeente Almere werk gevonden bij andere middelgrote en grote gemeenten in de buurt, waar ze beter betaald krijgen.

"We hebben de handhavers opgeleid. En net als je er lol van krijgt, vertrekken ze naar een andere werkgever", zegt Mariska Koopmans, Teammanager Stadstoezicht, tegen Omroep Flevoland. "Onze handhavers zijn populair, omdat ze goed opgeleid zijn en gelijk de straat op kunnen. Als een andere gemeente dan meer geld biedt, zijn ze zo weg."

Er zijn bij de gemeente op het moment meerdere vacatures. Volgens de gemeente is de handhaving niet in gevaar gekomen door het tekort.

Vaker in discussie over coronamaatregelen

De gemeente Almere baalt extra van het vertrek van de handhavers, omdat ze nu juist erg hard nodig zijn. "Je hebt eigenlijk meer handhavers nodig, want er zijn meer taken bij gekomen", zegt Koopmans.

Zo zijn er volgens haar meer overlastmeldingen dan voorheen. Daarnaast moeten de handhavers mensen eraan helpen herinneren om genoeg afstand te houden. Dat is lastiger dan eerst, omdat er minder draagvlak is voor de coronamaatregelen. Mensen gaan er vaker over in discussie. Ook zijn er geregeld demonstraties.