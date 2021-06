Tsjechië krijgt Hampden Park stil met twee prachtige treffers van Schick

Tsjechië is het EK begonnen met een 2-0 overwinning op Schotland. Patrick Schick was de man van de wedstrijd met twee schitterende treffers. Vlak voor rust scoorde hij met de perfecte kopbal, in de tweede helft maakte hij er met een fabuleus afstandsschot 2-0 van.

Aangespoord door de thuisfans zocht Schotland meteen de aanval. Dat leverde wat gevaar op rond het Tsjechische doel, maar de eerste echt grote kans was na een kwartier spelen voor Tsjechië. Patrick Schick kreeg de bal in het zestienmetergebied, maar zijn schot werd gestopt door doelman David Marshall.

Lyndon Dykes had aan de andere kant een goede kans om Schotland op voorsprong te zetten. Hij werd echter net genoeg gehinderd door oud-Vitessenaar Tomas Kalas om de bal binnen te tikken.

Ook Andy Robertson kreeg na een ruim een half uur spelen een goede mogelijkheid voor Schotland. Helemaal vrijgelaten aan de linkerkant zag hij zijn uithaal door de Tsjechische doelman Vaclik over de lat gewerkt worden.

Twee supergoals Schick

Vlak voor rust was het wel raak voor Schick. De aanvaller van Bayer Leverkusen kopte tussen twee Schotse verdedigers in een voorzet van Vladimir Coufal perfect in de hoek.

Dat Schick voor het gevaar moet zorgen bij de Tsjechen onderstreepte hij direct na de pauze nog maar eens met een schot van buiten de zestien. Doelman Marshall kreeg nog net de vingertoppen achter de bal.

Niet veel later was de 36-jarige sluitpost echter kansloos toen Schick mogelijk al het doelpunt van het EK maakte. Vanaf grofweg de middenlijn zag Schick dat Marshall wat ver voor z'n doel stond en mikte de bal op fenomenale wijze over de wanhopig terugrennende doelman in het Schotse doel.