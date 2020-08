Utrecht verslaat AZ in opwarmer voor opening van nieuw eredivisieseizoen

Zes weken voordat ze tegenover elkaar staan in de eerste wedstrijd van het nieuwe eredivisieseizoen hebben FC Utrecht en AZ een oefenwedstrijd afgewerkt. In stadion De Galgenwaard won Utrecht met 1-0.

Utrecht was in het grootste deel van de tegenvallende wedstrijd de betere ploeg. De enige treffer (een schuiver van Simon Gustafson) viel al na negen minuten.

Koopmeiners en Koopmeiners

AZ-trainer Arne Slot kon nog niet beschikken over de geblesseerde Calvin Stengs, Myron Boadu en Ron Vlaar. Hij bracht een aantal van zijn dragende spelers pas na de rust binnen de lijnen, toen AZ elf spelers wisselde.

Daarbij kwamen ook Teun en Peer Koopmeiners in het veld. De broers vormden in de tweede helft het centrale verdedigingsduo van AZ. Waar Teun (22) bij het eerste elftal van de Alkmaarders de aanvoerdersband draagt, is de twee jaar jongere Peer normaal gesproken captain van Jong AZ.

Bekijk hieronder de reacties van Teun Koopmeiners en Arne Slot (AZ) en John van den Brom (FC Utrecht):