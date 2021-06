Defensief Zweden stunt met 0-0 tegen Spanje • Slowakije leider in groep E

Ook de Oranjevrouwen komen morgen in actie. Om 18.00 uur neemt de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman het in Enschede op tegen Noorwegen in het laatste oefenduel voor de Olympische Spelen in Tokio. Eén kans, één oefenwedstrijd hebben de twijfelgevallen bij de Oranjevrouwen nog om een plekje in de olympische selectie af te dwingen.

"We zijn er voor een groot deel wel uit, maar de laatste knopen hakken we morgen na de wedstrijd tegen Noorwegen door", aldus bondscoach Sarina Wiegman.

