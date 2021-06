Versoepelingen nog iets naar voren gehaald: vanaf 26 juni minder regels

Het kabinet wil Nederland nog wat sneller dan gepland, namelijk vanaf zaterdag 26 juni, grotendeels van het slot halen. Het maximale aantal mensen dat je thuis mag ontvangen wordt dan acht personen, er mogen meer gasten in restaurants (tot 100 personen) en sportwedstrijden zijn weer toegestaan. Dat melden bronnen aan de NOS.

Daarbij mag de horeca tot middernacht open blijven en kunnen theaters, musea en bioscopen meer bezoek toestaan. Ook discotheken en nachtclubs mogen weer open, maar wel met toegangstesten.

Basisregels

De basisregels blijven vooralsnog verder wel gelden, zoals anderhalve meter, thuisblijven bij gezondheidsklachten en de mondkapjesplicht, al is er in het kabinet wel een discussie gaande over de vraag of die mondkapjesplicht wel moet blijven zoals die is.

Het kabinet was aanvankelijk van plan een groot deel van deze stappen pas op 21 juli te nemen. Dat werd al vervroegd naar 30 juni en nu gaan er dus nog vier dagen af. Dat komt doordat de coronabesmettingen en ziekenhuisopnamen sneller dan gedacht naar beneden gaan.

Komende vrijdag geven demissionair premier Rutte en minister De Jonge waarschijnlijk een persconferentie. Het definitieve besluit moet daarvoor in de ministerraad genomen worden.