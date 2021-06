Ontspannen sfeer bij training Oranje; Wijnaldum doet wheelie op de fiets

De spelers kwamen op de fiets naar het trainingsveld in Zeist. Aanvoerder Georginio Wijnaldum liet voorafgaand aan de training zijn teamgenoten zien hoe je een wheelie doet. Het tekende de ontspannen sfeer die er heerst, daags na het eerste EK-duel.

Zij deden onder meer een positiespel en een partijvorm, waarbij Davy Klaassen liet zien een doeltreffende volley in huis te hebben. Nathan Aké en Owen Wijndal, die beiden zondagavond ongeveer een halfuur speeltijd kregen, sloegen het laatste deel van de training over.

Na de training stonden Aké en Patrick van Aanholt de pers nog te woord. Voor menig volger van het Nederlands elftal kwam de basisplaats van Van Aanholt tegen Oekraïne als een verrassing, maar de linksback zelf zag het wel aankomen. "Ik kon het al wel een beetje zien op de trainingen."

"Hij heeft veel afgewisseld", doelde Van Aanholt op bondscoach Frank de Boer. "Toen ik het zondagochtend op het bord zag staan, was ik wel blij. Je wilt het hoogst haalbare bereiken en dat is een basisplaats op het EK. Het was gewoon genieten."