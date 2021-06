Djokovic ligt weer op koers voor unieke Golden Slam: 'Alles is mogelijk'

Maar hij wil meer. Nu hij na de Australian Open eerder dit jaar ook de French Open op zijn naam heeft gebracht, lonkt niet alleen de grand slam - de vier grote toernooien winnen in één kalenderjaar, wat in het open tijdperk alleen Rod Laver in 1969 is gelukt - maar in dit olympische jaar ook de overtreffende trap: de Golden Slam als in Tokio ook goud veroverd wordt.

De dadendrang van Novak Djokovic lijkt niet te stuiten. De 34-jarige Serviër sloot twee weken op het gravel van Parijs af met zijn tweede Roland Garros-titel en bereikte daarmee een nieuwe mijlpaal: hij is de eerste tennisser in het open tijdperk (vanaf 1968) die elk van de vier grandslamtoernooien minstens twee keer gewonnen heeft.

Het terugkomen in de finale van zondag tegen Stefanos Tsitsipas van een 2-0 achterstand in sets was zo'n huzarenstukje van de nummer één van de wereld, die met zijn negentiende grandslamtitel er nog maar eentje achterloopt op de recordhouders Roger Federer en Rafael Nadal.

"Alles is mogelijk", dagdroomt Djokovic al hardop. "Ik heb mijzelf in ieder geval in een goede positie gemanoeuvreerd. En ik heb al dingen voor elkaar gekregen die veel mensen niet voor mogelijk hielden."

Om in de voetsporen te treden van de Duitse Steffi Graf, die in 1988 olympisch goud in Seoel koppelde aan titels in Melbourne, Parijs, Londen en New York, moet Djokovic achtereenvolgens Wimbledon winnen, goud pakken in Tokio en afsluitend de US Open naar zijn hand zetten.

De opdracht doet hem terugdenken aan 2016 toen hij eveneens op koers lag voor een golden slam. De missie strandde toen al op de All England Lawn Tennis and Croquet Club. Sam Querrey ontnam hem zijn illusies in de derde ronde van het befaamde grastoernooi, waar de verliezer van toen dit jaar als titelverdediger verschijnt.

Tactische tips

Djokovic moet even nog niet denken aan de groene zoden in Londen, waar het hoofdtoernooi al over twee weken van start gaat. "Ik wil eerst nagenieten van het succes op Roland Garros en dan ga ik over een paar dagen wel de focus verleggen naar Wimbledon. Hopelijk kan ik mijn zelfvertrouwen daarnaartoe meenemen."