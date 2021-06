DNB: Nederlandse economie herstelt krachtig en vlot van pandemie

De Nederlandse economie zal vanaf nu "krachtig en vlot" herstellen van de historisch zware krimp. Dat stelt De Nederlandsche Bank (DNB) in de halfjaarlijkse economische ramingen.

De groei komt volgens de ramingen dit jaar uit op 3,0 procent en volgend jaar zelfs op 3,7 procent. Pas in 2023 normaliseert de groei naar 1,9 procent. Voor dergelijke hoge groeipercentages moet je terug naar eind jaren 90 en het jaar 2000. De economie groeide toen vier jaar achtereen ongewoon hard met 4 tot 5 procent per jaar, vlak daarna klapte de internetzeepbel en stortte de economie ineen.

DNB gaat er in de verwachting van uit dat met de grootschalige vaccinaties alle contactbeperkende maatregelen dit jaar afgebouwd worden en volgend jaar niet meer nodig zijn. Consumenten herwinnen daarmee alle ruimte en vertrouwen voor consumptie op grote schaal, ook omdat de werkloosheid laag is en meer mensen de arbeidsmarkt betreden.

Rekenwerk

Eerdere ramingen waren minder optimistisch over de krimp en het herstel. Volgens DNB-directeur Olaf Sleijpen was dat geen "slecht rekenwerk" en is vooral sprake van voortschrijdend inzicht. "Het aanpassingsvermogen van de economie bleek groter dan gedacht en de wereldhandel deed het beter dan verwacht."

De Nederlandse economie presteert in vergelijking met andere eurolanden ook beter en is per saldo minder hard geraakt door de pandemie. De economie van het eurogebied kromp in het eerste kwartaal van dit jaar met 5,1 procent, de Nederlandse met 3,4 procent. Dat heeft te maken met het kleiner belang van het toerisme voor de economie, in vergelijking met bijvoorbeeld Frankrijk of Spanje. Nederland is ook relatief gedigitaliseerd, wat het thuiswerken en winkelen ten goede kwam. Ook de forse stijging van de huizenprijzen droeg bij aan de economische groei.

DNB verwacht dat de huizenprijzen dit jaar met gemiddeld 10 procent zullen stijgen, volgend jaar jaar met 5,5 procent en in 2023 met 3,5 procent. De opwaartse druk op de huizenprijzen wordt veroorzaakt door de grote bestedingsruimte, weinig werkloosheid, de lage hypotheekrente en het kleine woningaanbod.

Scenario's

Omdat er door de pandemie best veel onzekerheid is, heeft de centrale bank twee alternatieve pandemiescenario's. In het milde scenario is de pandemie in het najaar volledig onder controle en geven consumenten massaal geld uit. De economische groei komt dan 0,4 procentpunt hoger uit.

In een zwaar scenario steken nieuwe virusvarianten de kop op, zijn vaccinaties ontoereikend en zijn contactbeperkingen tot in 2023 nodig. De economische groei valt dan 1,1 procentpunt lager uit.