'Spanjaard Traoré is kruising tussen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo'

Om de vergelijking tussen Traoré en Messi en Ronaldo te zien, zul je in eerste instantie goed moeten kijken. Traoré is hedendaags als speler van Wolverhampton Wanderers een van de meest opvallende verschijningen op de Europese velden. Vanwege zijn fysiek lijkt de aanvaller eerder op een American footballspeler dan op een sierlijke buitenspeler.

"Hij is een kruising tussen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo." Het zijn de lovende woorden van Tim Sherwood, in 2015 trainer van Aston Villa. Die club heeft op dat moment de 19-jarige aanvaller Adama Traoré voor tien miljoen euro overgenomen van FC Barcelona B.

De periode van de wederopbouw en de route naar het EK was er een van ups en downs. Spanje plaatste zich moeiteloos als groepshoofd voor het EK en boekte in de Nations League een spectaculaire 6-0 zege op Duitsland.

Traoré staat bekend als vliegensvlug. "Echt ongelofelijk. Mensen noemen hem de snelste speler in de voetballerij en ik weet nu dat dit waar is", zei tegenstander Jetro Willems ooit eens.

Veel van deze wedstrijden keek Traoré toe. Pas in oktober van het vorige jaar maakte hij zijn debuut voor La Roja. Vijf interlands speelde hij tot nu toe. Het Spaanse publiek, dat de Premier League niet op de voet volgt, maakte hier voor het eerst kennis met Traoré. Het is kenmerkend voor zijn opmerkelijke loopbaan.

Barcelona

Geboren in een buitenwijk van Barcelona, met ouders met Malinese roots, werd Traoré op achtjarige leeftijd opgenomen in de befaamde jeugdopleiding van FC Barcelona. Tot een echte doorbraak kwam het nooit. Wel speelde hij enkele wedstrijden in het eerste, waaronder tegen Ajax in de Champions League in 2013 (2-1 verlies). In niets leek de aanvaller op de spierbundel die hij nu is.

De jonge Traoré zag dat de concurrentie moordend was in Catalonië en besloot het avontuur aan te gaan bij Aston Villa in de Premier League. Een succes werd het niet. De buitenspeler moest wennen aan de nieuwe cultuur, de nieuwe voetbalcompetitie en het niveau. Hij degradeerde en verkaste naar Middlesbrough.