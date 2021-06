NAVO verdeeld over Rusland en China

De leiders van de NAVO-landen ontmoeten elkaar vandaag in Brussel. Het is president Joe Bidens eerste NAVO-top. Hoog op de agenda staan Rusland en China; de NAVO is verdeeld over de vraag hoe om te gaan met het steeds assertievere Rusland en de groeiende invloed van China. EU-correspondent Sander van Hoorn volgt het landenoverleg.