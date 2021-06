CDA-leider Hoekstra: vertrek Omtzigt maakt formatie niet extra complex

De formatie is niet per se ingewikkelder geworden nu Pieter Omtzigt zijn lidmaatschap van het CDA heeft opgezegd. Dat zei partijleider Hoekstra voor aanvang van zijn gesprek met informateur Hamer en ChristenUnie-leider Segers.

"Het speelveld - als het gaat om wie kan er met wie - ziet er sowieso lastig uit", zei Hoekstra. "Dus in die zin is het nog hetzelfde als vorige week." Het CDA is dus nog steeds bereid om te praten over kabinetsdeelname, of in de woorden van Hoekstra: "Als je veel van je agenda kan realiseren, dan moet je daar serieus naar kijken."

Overigens heeft de CDA-leider de afgelopen dagen niet veel over de formatie nagedacht, benadrukte hij. "Ik ben in eerste instantie met de partij bezig geweest." Hoekstra is niet bang dat Omtzigts vertrek leidt tot een verdere splitsing, omdat volgens hem veel mensen in de partij "door willen met de agenda".

JA21 en Volt

Doordat Omtzigt geen CDA-lid meer is, krimpt de Tweede Kamerfractie van vijftien naar veertien zetels. Althans, op het moment dat Omtzigt zijn zetel weer inneemt als hij terugkomt na zijn ziekteverlof. Op dit moment vervangt CDA'er Bontenbal Omtzigt nog.

Cijfermatig betekent dat dat meerderheidscoalities van VVD, D66, CDA en JA21 of Volt niet meer mogelijk zijn. Die komen dan uit op 75 zetels. Overigens zijn beide opties tot nog toe vooral zijdelings langsgekomen in het informatieproces.

Hoekstra moet zijn aandacht vandaag nog wat langer op de formatie houden. Na zijn gesprek met Segers er is ook nog een onderhoud met PvdA-leider Ploumen onder leiding van Hamer. Aan het eind van de middag zit Ploumen dan weer samen bij de informateur met GroenLinks-leider Klaver.