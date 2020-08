Van Aert wint zware editie van Strade Bianche: 'Je moet gewoon durven'

Wout van Aert heeft de eerste WorldTour-koers sinds de coronacrisis op zijn naam geschreven. Na een derde plek in 2018 en 2019 kwam de Belg zaterdag als eerste over de finish van de Strade Bianche. Davide Formolo won de strijd om de tweede plek van Maximilian Schachmann.

Na bijna vijf maanden coronapauze is de WorldTour hervat met de Strade Bianche. Onder zware omstandigheden (bijna 40 graden en heel veel stof) koersten de renners over 184 kilometer naar het Piazza del Campo in Siena, met vlak voor de finish een korte en steile klim.

Corné van Kessel was een van de eerste aanvallers in Italië, maar werd al snel weer ingelopen door het peloton, dat met nog 60 kilometer te gaan nog maar een man of dertig telde. Tiesj Benoot, de winnaar van de editie van 2018, stapte al vroeg in de race uit. De kopman van Sunweb raakte te ver achterop door lekke banden en stapte in de auto.

Favorieten roeren zich al vroeg

De favorieten roerden zich al ruim voor de finishlijn. Jakob Fuglsang opende het bal en reed met twee tempoversnellingen iedereen uit het wiel. Onder anderen Mathieu van der Poel en titelverdediger Julian Alaphilippe moesten lossen. De Deen redde het niet en werd met nog 42 kilometer te gaan, ingelopen.

Er vormde zich een kopgroep met Schachmann, Formolo, Greg van Avermaet, Alberto Bettiol, Fuglsang en Van Aert. Een reeks aanvallen volgde, maar tot de laatste grindstrook slaagde niemand erin een serieus gat te slaan. Op Le Tolfe, de laatste strook van ruim een kilometer lang, was het Van Aert die voor de beslissende demarrage zorgde. Schachmann, dit jaar winnaar van Parijs-Nice, en Formolo bleven in zijn buurt, maar ontbeerden de kracht om de Belg nog terug te halen.