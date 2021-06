Situatie Eriksen blijft stabiel: 'Hij maakt grapjes en is goed gehumeurd'

De situatie van Christian Eriksen is nog altijd stabiel. Dat laat de Deense bond maandagochtend in een persconferentie weten.

De 29-jarige Eriksen ging zaterdag tijdens het EK-duel met Finland plots naar de grond en moest op het veld gereanimeerd worden. "We hebben contact met hem en zijn situatie is niet veranderd ten opzichte van zondag. Hij is nog altijd stabiel, goed."

Martin Schoots, Eriksens zaakwaarnemer, bevestigt tegen de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport dat het goed gaat met de Deense middenvelder. "We spraken hem zondagmorgen en toen maakte hij al grapjes. Hij was goed gehumeurd en ik vond dat hij er prima uit zag."

Begrijpen wat er gebeurd is

"We willen allemaal begrijpen wat er met hem gebeurd is en dat wil hij zelf ook", aldus Schoots. "De artsen gaan hem nu grondig onderzoeken en dat zal tijd kosten."