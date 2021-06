Voetbalpodcast #156: 'Wij hadden ongelijk en Frank de Boer had gelijk'

Het EK is voor Nederland begonnen met een 3-2 zege op Oekraïne. In de NOS Voetbalpodcast blikt presentator Arno Vermeulen samen Tom Egbers, Jeroen Stekelenburg en Jeroen Elshoff terug op het duel.

Het kwartet zag een aanvallend Oranje met een opvallende rol voor matchwinner Denzel Dumfries in het 5-3-2-systeem. "Wij dachten dat hij helemaal niet geschikt was voor dit systeem. Dus wij hebben ongelijk en Frank de Boer heeft gelijk. Dat is de conclusie van de avond. Hij is bij alle goals betrokken", aldus Vermeulen.

Verder onder andere aandacht voor de situatie van Christian Eriksen, het goede spel van verdediger Jurriën Timber en de rol van spits Wout Weghorst.