'NCTV blies geheime campagne tegen radicalisering af'

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) werkte tussen 2015 en 2017 aan een geheime campagne om te voorkomen dat jonge moslims radicaliseerden. Video's waarin te zien was hoe jongeren ervoor kiezen om op het rechte pad te blijven, moesten een tegenwicht bieden tegen propaganda van terreurorganisaties als Islamitische Staat. Dat schrijft NRC op basis van interne e-mails, gesprekken met betrokkenen en vragen aan Nationaal Coördinator Pieter-Jaap Aalbersberg.

Het verspreiden van dit soort video's onder moslimjongeren was een idee van de Ierse psycholoog David Kenning, schrijft de krant. Jongeren zouden zo minder vatbaar worden voor radicalisering, was het idee.

Kennings plannen werden niet door iedereen binnen de dienst positief ontvangen. Analisten noemen hem "een valse profeet", schrijft de krant. Kenning zou bij de analyse van radicalisering te weinig oog hebben voor religieuze ideologie als drijfveer.

Het plan, dat intern 'Brand Destruction' heette, werd in 2017 afgeblazen nadat een soortgelijk plan van de gemeente Amsterdam bekend was geworden, waarbij de Ier ook betrokken was. Met het oog op potentieel afbreukrisico voor het gehele preventiebeleid heeft de geheime campagne daarna "een andere invulling" gekregen, zei een NCTV-woordvoerder tegen de krant. Er werd nog wel een film gemaakt voor jongerenwerkers, politieagenten en gemeenten die laat zien hoe IS jongeren weet de rekruteren.

Bestaande initiatieven

De NCTV besloot om zelf geen campagnes meer op te zetten, maar zich aan te sluiten bij bestaande initiatieven. Zoals #nietmijnislam van moslims die na de aanslagen in 2015 in Frankrijk stelling namen tegen terrorisme. De NCTV financierde een video die onder meer op scholen werd verspreid.

De NCTV geeft via het Prins Bernhard Cultuurfonds ook subsidie aan voorstellingen die jongeren weerbaarder moeten maken tegen radicalisering. Of dat in de toekomst zo blijft is de vraag. Onderzoek van de Erasmus Universiteit in Rotterdam concludeerde dat de voorstellingen voor "verbinding" zorgen maar dat onduidelijk blijft of ze radicalisering tegengaan. "Er zal worden bezien of deze subsidies nog passend zijn", zegt een woordvoerder van de NCTV tegen NRC.