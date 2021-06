Philips roept beademingsapparaten terug vanwege gezondheidsrisico's

Philips roept slaapapneu- en beademingsapparaten terug vanwege gezondheidsrisico's. Patiënten kunnen schadelijke schuimdeeltjes en gassen inademen bij gebruik.

Het gaat wereldwijd om tussen de 3 en 4 miljoen apparaten, die deels ook in Nederland zijn verkocht. Hoeveel er hier in gebruik zijn, is onduidelijk. Volgens Philips zijn er voor zover bekend geen mensen overleden aan de problemen.

Apparaten thuis voor slapen

Het merendeel van de apparaten waar het om gaat zijn Dreamstation-apparaten die mensen thuis gebruiken om slaapapneu te behandelen. Bij slaapapneu stokt iemands ademhaling tijdens het slapen. De Philips-machine zorgt er dan voor dat het ademhalen doorgaat.

De teruggeroepen apparaten zijn van de eerste generatie Dreamstations, die vijf jaar of jonger zijn. Het schuim erin kan afbrokkelen als de machine niet op de juiste manier wordt schoongemaakt of in een hete en vochtige omgeving staat. Ook kunnen schadelijke gassen vrijkomen.

De schuimdeeltjes kunnen bij inademing leiden tot hoofdpijn, irritatie, ontsteking en ademhalingsproblemen. Van de gassen krijgen mensen mogelijk last van hoofdpijn, irritatie, hypersensitiviteit, misselijkheid en braken. Beide zijn mogelijk giftig en kankerverwekkend.

Philips adviseert mensen om de machines niet meer te gebruiken, een arts te raadplegen en alternatieven te zoeken. De arts kan vervolgens afwegen of de gezondheidsrisico's van het gebruiken van het apparaat opwegen tegen het stoppen van de behandeling.

Ventilatoren in ziekenhuizen

Onder de terugroepactie vallen ook ventilatoren die in ziekenhuizen worden gebruikt. Die machines worden niet ingezet voor mensen die bijvoorbeeld in coma gehouden worden en niet meer zelfstandig kunnen ademen, maar wel voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het ademhalen.

Daarvan raadt Philips patiënten aan om niet te stoppen met het gebruik ervan voordat een arts is geraadpleegd. "Philips erkent dat alternatieve beademingsopties er niet of nauwelijks zijn", aldus een verklaring van het bedrijf.

Er zitten ook ventilatoren tussen die Philips heeft gemaakt voor de behandeling van corona-patiënten. Die apparaten zijn niet aan Nederland geleverd, aldus een woordvoerder, maar wel aan andere landen. Patiënten kunnen ze blijven gebruiken, maar er moet wel onder begeleiding van een arts een antibacterieel filter in worden gezet.

Eerder al risico's gezien

In april, bij de presentatie van kwartaalcijfers, maakte Philips al bekend dat er risico's waren met de apparaten. Toen zei het bedrijf nog in overleg te zijn met de autoriteiten over wat er met de machines moest gebeuren. Het zette toen alvast 250 miljoen euro opzij voor de afhandeling van de problemen. Verdere tests hebben nu aanleiding gegeven om de apparaten alsnog van de markt te halen.

Komende tijd wil het bedrijf het schadelijke schuim vervangen door een ander schuim. Daarvoor wacht het nog op toestemming van de autoriteiten, volgens de woordvoerder. Die moeten elke aanpassing van een medisch apparaat eerst goedkeuren.

Om de problemen aan te pakken, heeft Philips nog eens 250 miljoen euro opzijgezet. Bij elkaar kosten de problemen het bedrijf nu dus een half miljard euro. Het zal de omzet en winst niet raken, denkt het zelf, omdat de andere afdelingen goed genoeg draaien om de kosten te compenseren.