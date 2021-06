VK stevent af op uitstel versoepelingen • NS gaat weer 'normale' dienstregeling rijden

De versoepeling van de coronamaatregelen in het Verenigd Koninkrijk wordt waarschijnlijk met vier weken uitgesteld. De verwachting is dat premier Johnson dat vandaag bekendmaakt. Reden daarvoor is de zorg om het snel stijgende aantal infecties met de deltavariant (de Indiase variant). Deze coronavariant is volgens wetenschappers 60 procent besmettelijker dan de alfavariant, de Britse.

Het aantal besmettingen in het Verenigd Koninkrijk is de afgelopen week gestegen met 50 procent ten opzichte van een week eerder. Ook het aantal ziekenhuisopnames is gestegen. Een andere reden voor het uitstel van de versoepelingen is dat in die vier weken nog meer mensen kunnen worden gevaccineerd.

Op de Britse routekaart uit februari stond dat de laatste beperkingen niet voor 21 juni zouden worden opgeheven. Dat wordt nu dus nog later. Dat betekent dat cafés, clubs en andere horecagelegenheden voorlopig nog niet volledig open mogen. Nachtclubs blijven volgens de BBC nog helemaal dicht. Ook worden mensen opgeroepen nog steeds zo mogelijk thuis te werken.

Johnson wilde gisteren aan het eind van de G7-top nog niet vooruitlopen op het besluit. Het hele pakket wordt vandaag op een persconferentie bekendgemaakt, zei hij.