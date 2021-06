Vakantie in Frankrijk zonder mondkapje buiten • 1994 aan de beurt voor inenting

De leden van het Veiligheidsberaad en minister Grapperhaus (Veiligheid) bespreken vanavond opnieuw of mensen in de horeca op schermen mogen kijken naar de laatste EK-wedstrijden, die na 30 juni worden gespeeld. Grote schermen in parken en op pleinen waar duizenden voetbalfans het Europees kampioenschap kunnen volgen, blijven sowieso verboden.

"We lezen allemaal dat het goed gaat met vaccineren en dat het goed gaat met het virus in Nederland, maar zolang de maatregelen gelden, tot 30 juni, moeten we er sowieso voor zorgen dat mensen niet in grote groepen bij elkaar komen op terrassen of marktpleinen", zei Bruls in het NOS Radio 1 Journaal.

Op enkele incidenten na was het gisteravond in bijna alle binnensteden vrij rustig na de EK-wedstrijd van Oranje. Dat kwam volgens Bruls ook doordat de horeca om 22.00 uur dicht moest. Daarom werd er vooral feestgevierd in straten en in kleine gezelschappen, aldus Bruls. "Daar kun je ook wat van vinden, maar dat is toch van een heel andere orde dan een paar duizend mensen op een markt of terras, veel te dicht bij elkaar."

Vandaag in het overleg met de 25 veiligheidsregio's "gaat de peilstok er opnieuw in", aldus Bruls. "Dat gaat niet alleen over wel of geen schermen. We zullen moeten bekijken wat naar onze inschatting veilig is. Maar je maakt mij niet wijs dat mensen bij plezier rond het voetbal keurig op anderhalve meter afstand van elkaar blijven zitten."