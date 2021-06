Recordaantal prikken gezet: 1,7 miljoen in een week • Tilburgse kermis kan doorgaan

De Amerikaanse vaccinfabrikant Novavax zegt een vaccin te hebben ontwikkeld dat 90 procent bescherming biedt tegen een coronabesmetting. Tegen een ernstig ziekteverloop zijn mensen volgens het bedrijf voor 100 procent beschermd na twee prikken. Die percentages zijn vergelijkbaar met de Pfizer- en Moderna-vaccins. Ook bij de tot nu toe bekende varianten van het virus ziet de fabrikant goede resultaten.

Uit een groot eigen onderzoek onder ongeveer 30.000 mensen in de Verenigde Staten en Mexico blijkt volgens Novavax dat de prik veilig is. Een deel van de onderzochte deelnemers kreeg het vaccin en een controlegroep kreeg een placebo. In de controlegroep liepen 63 mensen later het virus op, van wie er vier ernstig ziek werden. Onder de gevaccineerden waren veertien besmettingsgevallen, maar hun klachten bleven mild.

Novavax wil het middel uiterlijk eind september laten beoordelen door de Europese en Amerikaanse geneesmiddelenbureaus, waarna de autoriteiten daar kunnen bepalen of het vaccin in de EU en VS ingezet kan worden. Tegen die tijd verwacht het bedrijf zo'n 100 miljoen doses per maand te produceren.

In veel westerse landen is de vaccinatiecampagne al behoorlijk op stoom en hebben grote delen van de bevolking al een Pfizer-, Moderna-, AstraZeneca- of Janssen-vaccin gehad. In veel ontwikkelingslanden is de vraag naar vaccins echter nog enorm. Het vaccin van Novavax kan in normale koelkasten bewaard worden, wat verspreiding van het middel in die landen bespoedigt. "Veel van onze eerste doses zullen gaan naar lage- en middeninkomenslanden. Dat was sowieso al ons doel", aldus directeur Stanley Erck.

