Aangepaste prik- en testtijden in Drenthe vanwege hitte • Reisadvies Malta versoepeld

In Drenthe zijn een aantal vaccinatie- en testlocaties woensdag en donderdag beperkt open in verband met de verwachte hitte. In Emmen en Meppel kunnen mensen terecht van 07.00 uur tot 13.00 uur. "We sluiten die dagen dus eerder, maar we gaan ook twee uur eerder open. Iedereen krijgt een vast tijdvak toegewezen waarop alsnog de prik gehaald kan worden", zegt een woordvoerder van de GGD tegen RTV Drenthe.

Mensen met een afspraak op woensdag en donderdag worden gebeld door de GGD om hun afspraak te verzetten naar een vast tijdvak, vroeger op de dag. Als dat niet uitkomt, wordt de afspraak verplaatst naar een andere dag.

In de avond prikken is volgens de GGD geen optie. "In de ochtend is het toch het prettigst. Je ziet dat het gedurende de dag steeds warmer wordt. En het gaat niet alleen om de bezoekers, maar een hoge omgevingstemperatuur is ook niet goed voor de vaccins. Nu al nemen we maatregelen met onder meer extra koelkasten", aldus Linda van der Heide van de GGD Drenthe.

Testen kan in Meppel en Hoogeveen van 09.00 tot 13.30 uur. Mensen die toch 's middags getest willen worden, kunnen tot 17.00 uur terecht op de testlocaties in Assen en Emmen.