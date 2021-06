Eriksen zorgt voor tranen en twijfels bij Blind: 'Dat heeft zoveel impact'

Met zijn oud-ploeggenoot en vriend Eriksen had het zaterdag een stuk minder goed kunnen aflopen, toen de Deense spelmaker in het duel met Finland plotseling naar de grond ging. Snelle reanimatie voorkwam erger.

"Dat waren goede leermomenten, maar het had duur kunnen aflopen", zegt De Boer over de tegengoals. "Ook twee momenten waarvan ze zeggen: die hoeven we niet weg te geven."

Zonder de ervaren Blind was Oranje even de regie kwijt. En meteen ook zijn voorsprong.

Oranje is het even kwijt

Uiteindelijk was er toch de ontlading.

"Denzel was volop aan het stieren daar aan de rechterkant. Volle euforie", omschrijft Blind de sfeer in de ploeg na de winnende goal van Dumfries. "We weten allemaal dat het heel belangrijk is", voegt De Boer daaraan toe.

Berichtje aan Eriksen

Blind stuurde Eriksen al een appje en hoopt hem snel te spreken. "Om te horen dat het goed met hem gaat, geeft iedereen de kracht om toch te kunnen spelen."

Het raakte Blind ook dat mensen al flink speculeerden over de toekomst van Eriksen, of de middenvelder ooit weer de oude wordt en snel terugkeert of het veld. "Laat het alsjeblieft met rust", wenst hij.