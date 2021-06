Ooit neemt Zweden-ster Isak zijn oud-klasgenoten mee terug naar Barcelona

Alexander Isak - Getty

Het is 21 september 2020 als Alexander Isak contact opneemt met Thania Guanoluisa, zijn voormalige lerares van de middelbare school in Solna. "Ik wil je bedanken voor de Spaanse lessen. En beloofd is beloofd. Wanneer gaan we met z'n allen terug naar Barcelona?", vraagt de oud-leerling aan Guanoluisa. De inmiddels gepensioneerde lerares is met stomheid geslagen als ze Isak, inmiddels 21 jaar en superster in wording bij Real Sociedad, aan de lijn krijgt. De voetballer zegt een belofte te willen lossen die jaren geleden tijdens een schoolexcursie naar de Catalaanse hoofdstad is gemaakt. Bijzondere afspraak De scholieren waren destijds zo teleurgesteld dat de befaamde basiliek La Sagrada Família was gesloten (en dat ook tot na 2026 nog is) dat Isak en zijn klasgenoten een pact sloten. Er werd afgesproken dat de leerling die later succesvol zou worden en veel geld ging verdienen, de voltallige groep mee terug naar Barcelona zou nemen. En zie daar het belletje van Isak met zijn voormalig docente. "Maar ik vrees tegen die tijd in een rolstoel te zitten", waarschuwt Guanoluisa in het telefoongesprek. "Dan rijd ik je rolstoel", antwoordt de goed boerende profvoetballer zonder aarzelen.

Alexander Isak trefzeker bij Real Sociedad - Pro Shots

Het 'feel good'-verhaal, dat vorige week in de Zweedse krant Expressen stond, typeert het warme karakter van Isak. Doorbraak Zweden leunt maandagavond in Sevilla in het EK-groepsduel met Spanje voor een flink deel op de kwaliteiten van de oud-speler van Willem II na het wegvallen van collega-aanvallers Zlatan Ibrahimovic (blessure) en Dejan Kulusevski, die na een coronabesmetting in isolatie zit. De 21-jarige zoon van Eritrese ouders beleefde afgelopen seizoen met zeventien goals in La Liga zijn doorbraak bij Real Sociedad. Als kers op de taart hielp Isak de club met zijn winnende goal tegen Osasuna voor het tweede jaar op rij aan Europees voetbal. Isak maakte behalve door z'n goals ook veel indruk met zijn volwassen persoonlijkheid, wat er ook toe leidde dat hij bij Real Sociedad tot meest waardevolle speler van het seizoen werd uitgeroepen. Er leeft dan ook in Zweden de stille hoop dat Isak weleens de revelatie van dit Europees kampioenschap kan gaan worden.

Zweed Isak: 'EK is een jeugddroom die uitkomt' - NOS

Isak gebruikte Willem II 2,5 jaar geleden als springplank in zijn loopbaan en deed dat zeer verdienstelijk met veertien goals in achttien duels voor de Tilburgers. Willem II-aanvoerder Jordens Peters, inmiddels profvoetballer in ruste, was aanvankelijk nauwelijks onder de indruk van Isak, die in januari 2019 op huurbasis van Borussia Dortmund naar Willem II was gekomen. Uiterst serieus "Toen hij bij ons binnenkwam, maakte hij direct een wat nonchalante indruk. Zo van: het komt allemaal wel goed. Dus in eerste instantie dacht ik: wat denkt zo'n pikkie van 19 jaar wel niet?", vertelt Peters. "In zijn eerste wedstrijd voor ons tegen FC Utrecht trok hij een paar sprints, zo snel! Iedereen had toen wel meteen door dat hij van waarde voor ons kon gaan worden."

Alexander Isak (midden) viert met aanvoerder Jordens Peters een doelpunt voor Willem II in maart 2019 - Pro Shots

Isak moest in die periode in Tilburg de populaire Fran Sol, die naar Dynamo Kiev was vertrokken, zien op te volgen. "Hij had geen idee wie Fran Sol was. Die kende hij niet, zonder dat er overigens iets van arrogantie om de hoek kwam kijken", lacht Peters. Volgens de voormalig aanvoerder was Isak al in zijn Willem II-periode uiterst serieus met zijn voetballoopbaan bezig, maar toonde hij ook veel waardering voor zijn ploeggenoten. "Ik vond het ook mooi om te zien hoe zo'n jonge kerel van 19 jaar gewoon een strafschop opeist", aldus Peters. "Ik moest als aanvoerder altijd even checken wie zich goed voelde om 'm te nemen. Isak keek me dan heel gretig aan: of hij de bal mocht hebben. Dat kon ik altijd waarderen."

Alexander Isak bij Willem II - Pro Shots