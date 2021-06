Neymar laat zich van zijn beste kant zien, ook al heeft Brazilië geen zin in Copa

Dat de Copa América op gang is getrapt, is eigenlijk groter nieuws dan het verloop van de eerste wedstrijden. Niemand wilde het toernooi eigenlijk organiseren, dat uiteindelijk onder veel protest van de bevolking op het laatste moment naar Brazilië werd verplaatst.

Alsof er niets aan de hand was, versloeg het gastland Venezuela met 3-0. Marquinhos, Neymar en Gabriel Barbosa maakten de goals.

Dat de vijfvoudig wereldkampioen zou aantreden voor zijn openingswedstrijd, werd lang in twijfel getrokken. Spelers hielden zich op de vlakte als het ging om de politiek van Jair Bolsonaro, de president die het niet zo nauw neemt met de coronamaatregelen.

Hoewel de pandemie inmiddels bijna een half miljoen slachtoffers heeft veroorzaakt in Brazilië, greep het land de kans om de Copa na het afhaken van de organisatoren Colombia en Argentinië naar zich toe te trekken met beide handen aan.

Afgelopen week besloten de selectie en staf van de wereldkampioen toch deel te nemen. En ook al werkten niet alle staten mee, Bolsonaro had uiteindelijk toch genoeg steden gevonden waar duels konden worden gespeeld. Het Hooggerechtshof wees alle verdere protesten af.

Neymar grote uitblinker

Zonder publiek en met beperkte delegaties van de landen in de stadions, verdedigde de Braziliaanse ploeg de eer van het land met succes. Met bij vlagen wat hoogstandjes, zoals de goal met de borst van Barbosa. Op aangeven van uitblinker Neymar, die bij alle goals direct betrokken was.

Er moet wel gezegd worden dat Venezuela ook niet de ploeg was die zich had opgewerkt tot de dertigste plek op de wereldranglijst. Door een corona-uitbraak werden er vijftien nieuwe spelers ingevlogen voor het toernooi. Daar had de CONMEBOL toestemming voor gegeven onder deze uitzonderlijke omstandigheden.

Alle tien de landen die zijn aangesloten bij de Zuid-Amerikaanse voetbalbond, doen mee. Op zaterdag 10 juli is de finale.