Ondanks ME-inzet in Den Haag, vrij rustige nacht na wedstrijd Oranje

Na de wedstrijd van Oranje werden in Den Haag brandjes gesticht - Marofer

Op enkele incidenten na, is het in de Nederlandse binnensteden na de EK-wedstrijd van Oranje vrij rustig verlopen. "Dat kwam ook omdat de horeca om 22.00 uur dicht moest", zegt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, in het NOS Radio 1 Journaal. "Maar het was de eerste wedstrijd, dus je moet je afvragen hoe dat gaat als ze goed blijven presteren, dan kan de geest weleens uit de fles raken." Een van de weinige incidenten was op en rond het Jonckbloetplein in Den Haag. Honderden jongeren kwamen samen om de winst tegen Oekraïne te vieren, maar na enige tijd werd de sfeer grimmig. Er werden brandjes gesticht, vuurwerk afgestoken en vernielingen aangericht. Ook werd met stenen gegooid. Na middernacht greep de politie in. Of er arrestaties zijn verricht, is niet bekend. De politie komt later deze ochtend met meer informatie. De mobiele eenheid veegde het plein schoon:

ME grijpt in bij brand en vernielingen in Den Haag na wedstrijd Oranje - NOS