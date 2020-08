Handbalster Polman maanden langs de kant met kruisbandblessure

Handbalster Estavana Polman is voorlopig uitgeschakeld. De speelster van Oranje en het Deense Esbjerg heeft een kruisband in haar rechterknie gescheurd.

De 27-jarige Polman liep de blessure afgelopen donderdag op tijdens een training van haar club. Een scan in het ziekenhuis wees vervolgens de ernst van de blessure uit.

"Ik voelde meteen dat het ernstig was", zegt Polman in een reactie op de website van Esbjerg. "Ik ga nu een plan maken en ik hoop zo snel mogelijk geopereerd te kunnen worden. Daarna is het hard werken aan mijn revalidatie."

Polman is in ieder geval zes maanden uitgeschakeld en mist daarmee ook het EK in december. Vermoedelijk mist ze het hele seizoen in Denemarken.

Ster van WK

Eind vorig jaar veroverde Polman met het Nederlands team de wereldtitel in Japan, nadat in een spannende finale Spanje werd verslagen. Ze werd uitgeroepen tot beste speelster van het WK.