Opgeluchte Wijnaldum: 'Geweldige avond, maar had ook anders kunnen zijn'

"Ik ben een trotse aanvoerder, vooral omdat we winnen. Maar het had ook anders kunnen zijn." Aanvoerder Georginio Wijnaldum maakte de openingstreffer tegen Oekraïne, maar zag tot zijn afgrijzen hoe zijn ploeg de zekere 2-0 voorsprong uit handen gaf.

En dus was hij meteen na de wedstrijd ook kritisch. "Over de hele wedstrijd speelden we goed, maar in tien minuten geven we kansen weg en twee goals. Wij moeten leren dat als we 2-0 voorkomen, dat we de wedstrijd moeten uitspelen."

In zijn 76ste interland maakte Wijnaldum zijn 23ste treffer voor Oranje, slechts een minder dan Marco van Basten. De 30-jarige Wijnaldum, die na de zomer begint aan een nieuw avontuur bij Paris Saint-Germain, is een echte leider in het elftal van Frank de Boer.

"Iedereen was boos en teleurgesteld, vooral na die tweede goal", verklaarde Wijnaldum. "We bleven zoeken naar 3-2 en gelukkig viel die ook."