Dumfries van schlemiel tot man van de wedstrijd: 'Gini was het er niet mee eens'

Niet Memphis Depay, Frenkie de Jong of Georginio Wijnaldum. Denzel Dumfries was de man van de wedstrijd in de 3-2 zege in het openingsduel van het EK tegen Oekraïne. "Gini was het er niet mee eens", gniffelde Dumfries na afloop. "Nee hoor, geintje. Het belangrijkste is dat we drie punten hebben."

Als moderne wingback bestreek Dumfries negentig minuten lang de rechterflank, energiek, onvermoeibaar en uiteindelijk ook onstuitbaar. In de 85ste minuut torende hij hoog boven Oleksander Zintsjenko uit om de bevrijdende 3-2 binnen te koppen.

Geen slecht moment voor je eerste interlandgoal. "Voor de wedstrijd zei Cody (Gakpo, red.) al dat ik zou gaan scoren, serieus", aldus Dumfries. "Ik ben blij dat het vanavond was. In dit systeem kom je veel voor de goal. Ik was er echt naar op zoek, vooral nadat ik die eerste kans miste."