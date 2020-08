Geen Italië maar 'glamping' op de Veluwe: 'Je moet er een beetje van houden'

Danny Paerl - NOS

Veel Nederlanders zagen vanwege de coronacrisis hun buitenlandse vakantie in het water vallen en omdat ook festivals niet doorgaan, dreigden de slaaptenten voor bezoekers een werkloze zomer tegemoet te gaan. Op 'pop-up-glampings' komen die twee samen. Ze staan door het hele land, van Schoorl tot Zeewolde en van de Noordoostpolder tot Eibergen. Op de Veluwe bij Hoenderloo zijn in een stukje bos 70 tenten neergezet en ingericht die normaal op festivals Lowlands en Down the Rabbit Hole staan. Met een sanitairgebouw, waar gasten hun eigen wc en douche hebben, en een eettent vormen ze een tijdelijke glamping (een samenvoegsel van de woorden glamour en camping). Danny Paerl (33) kwam op het idee door een oproepje van een tentenverhuurder die mogelijkheden zocht om zijn safaritenten en slaapcabines alsnog te kunnen gebruiken. Paerl had een terrein waar hij na jaren toevallig net een bouwvergunning voor had gekregen, maar vanwege de coronacrisis had hij zijn plannen op de lange baan geschoven. Tupperware In tien weken maakten ze paadjes, zetten tenten op, legden bovengrondse riolering, water- en stroomvoorziening aan, zetten palen met lichtsnoeren en hangmatdragers neer, maakten een website - en werden volgeboekt tot eind oktober. Meneer en mevrouw Jansen uit Tegelen hebben net ontbeten. De minibelegverpakkingen zijn opgeborgen in een tupperware-doosje. Ze zijn klaar om op pad te gaan, het is 10.00 uur. Uit de cabine van hun dochters komt alleen nog geen teken van leven. "Pubers", zegt de vrouw lachend. "Maar prima, zij hebben ook vakantie."

Glamping op de Veluwe - Anna Mees | NOS

De familie zou eigenlijk naar Italië gaan, maar annuleerde dat uit angst dat er weer code oranje zou gaan gelden. Ze zijn blij met hun plekje en met het wandelen, fietsen en steden bezoeken dat ze vanuit hier kunnen doen. "Het is best wel gezellig, ook 's avonds in de eettent met houtkachel", zegt meneer. "Je moet er wel een beetje van houden. Dit is meer een festivalopzet." Op twee tenten staat 'Lowlands 2019' en aan de chill tree zijn een paar hangmatten vastgemaakt. Maar op muziek hoeven de gasten niet te rekenen. Na tienen is het er zo goed als stil en ook deze ochtend is het rustig. Mensen lopen met een teiltje of emmer afwas naar het sanitairgebouw, een enkeling vertrekt voor een fietstocht, een paar kinderen rennen rond over de paadjes van houtsnippers.

Gezinnen en stellen Een groep jongeren die aan het begin kwam, had meteen door dat het niks voor hen was, vertelt Paerl tijdens een rondje over het terrein. "Ze hadden er iets anders van verwacht en zijn meteen weer weggegaan. We hebben een regeling getroffen. Het leek ons voor de andere gasten ook fijner als zij er niet waren." Die andere gasten zijn vooral gezinnen en een aantal stellen. "Goedemorgen, lekker geslapen?" vraagt Paerl als hij langs een tent loopt. "Drie van ons wel", zegt een vrouw terwijl ze naar een van haar kinderen kijkt. "Regel je de waterzak nog?" Die is lek. Paerl zegt dat hij het in orde gaat maken.

"Van corona merk je hier vrij weinig", zeggen gasten - Anna Mees | NOS

Naast de barbecueplaats zitten Bastiaan en Debbie uit Schoonhoven met hun twee kinderen. "Van corona merk je hier vrij weinig. Je bent zo met je eigen gezin en eigenlijk niet echt met anderen. Behalve de kinderen dan." Dochter Alessia (8): "Mama, ik ga met m'n vriendinnen spelen!", en ze rent weg. Gasten betalen 800 tot 1500 euro per week voor een plek. "Er is veel vraag en weinig aanbod, en dit ongerepte is heel schaars", zegt Paerl over de prijs. "We werken net als vliegtuigmaatschappijen: als er nog maar één plek beschikbaar is, gaat de prijs omhoog. Onze gasten zijn kampeerders die wat meer te besteden hebben en die hun eigen kinderen vermaken."

Aan het begin van de coronacrisis dacht de ondernemer dat er niemand meer naar zijn naastgelegen bungalowpark zou komen. Daar groeide hij op en hij nam het tien jaar geleden over van zijn ouders. "De omzet was een paar weken zelfs min, omdat we geld teruggaven vanwege annuleringen. Corona kwam op het vervelendste moment, we hadden net de winter achter de rug met veel uitgaven en nauwelijks inkomsten." Toen kwam het idee voor het Glamping Outdoor Camp en inmiddels verwacht Paerl het jaar met zwarte cijfers te kunnen afsluiten. Hoewel hij in zijn nopjes is met zijn nieuwe project, wil hij op een deel van het terrein toch losse hotelkamers gaan bouwen, met wc's en douches erin. "We zoeken iets wintervasts. Dit is natuurlijk wel erg seizoensgebonden."