Dumfries held van Oranje in boeiend EK-duel met Oekraïne

In een aantrekkelijke EK-wedstrijd in de Johan Cruijff Arena heeft Nederland dankzij Denzel Dumfries op de valreep de zege gepakt tegen Oekraïne. De rechtsback kopte Oranje vijf minuten voor tijd op 3-2. In de tweede helft had Oranje eerder een 2-0 voorsprong weggegeven.

Rechtsback Dumfries was in het veelbesproken 5-3-2-systeem van bondscoach Frank de Boer de gevaarlijkste aanvaller van Oranje en kreeg vlak voor tijd de ultieme beloning. Ook bij de eerste twee Nederlandse doelpunten was hij betrokken.

Tegenover het 5-3-2 van De Boer stelde de Oekraïense bondscoach Andrij Sjevtsjenko een 4-3-3 tegenover, met Roeslan Malinovskij van Atalanta en Oleksander Zintsjenko van Manchester City op het middenveld en rechts voorin voortdurende dreiging van linkspoot Andrej Jarmolenko.

Dumfries mist grote kans

Waar Oekraïne in de eerste minuut direct gevaarlijk was, leidde balverlies van Zintsjenko even later een sterke counter van Oranje in. Memphis Depay was daar alleen verantwoordelijk voor. De actie van de spits eindigde bij de Oekraïense doelman Heorhij Boesjtsjan.