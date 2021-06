Verkoop reanimatiecursussen schiet omhoog na hartstilstand Eriksen

Het Rode Kruis heeft in de 24 uur na de hartstilstand van de Deense voetballer Christian Eriksen 150 reanimatiecursussen extra verkocht. Dat zijn bijna vier keer zo veel cursussen als normaal op een zaterdag.

Duizenden bezoekers zochten naar informatie over reanimeren. Ze lazen artikelen op de website van het Rode Kruis en bekeken uitlegvideo's op het YouTube-kanaal. "Als we kijken naar de interesse voor deze cursussen zien we een vertienvoudiging van het aantal bezoekers", zegt een woordvoerder.

Hartstichting

Op de website van de Hartstichting werd drie keer zoveel gezocht naar informatie over een hartstilstand.

Op hartslag.nu, een oproepsysteem voor burgerhulpverleners, kwamen 300 nieuwe aanmeldingen binnen van mensen die zich beschikbaar stellen. Normaal gaat het om 40 aanmeldingen per dag.

Wereld keek toe

Eriksen zakte gisteravond in de eerste helft van de EK-wedstrijd Denemarken-Finland in elkaar. De wereld keek toe hoe hij op het veld werd gereanimeerd.

De teamarts van de Denen vertelde hoe dat ging: